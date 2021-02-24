Певица Элли Голдинг ждет первенца

Сегодня 34-летняя британская певица Элли Голдинг сообщила, что ждет ребенка. В разговоре с Vogue звезда рассказала, что сейчас находится на восьмом месяце беременности. Малыш станет первенцем как для самой Элли, так и для ее 29-летнего мужа, арт-дилера Каспара Джоплинга. По словам Элли, о своей беременности она узнала во время романтической поездки с возлюбленным, которую они устроили в честь первой годовщины их свадьбы.

В августе прошлого года мы делали большое шоу. Тогда я понятия не имела, что уже беременна. Вскоре мы с Каспаром ненадолго уехали в путешествие по случаю нашей первой годовщины. Именно в поездке мы все узнали. Это было безумие. Беременность не входила в наши планы. Мысль об этом казалась мне нереальной,

— рассказала Голдинг.

Элли Голдинг

Певица призналась, что с беременностью стала ощущать себя совершенно иначе. По словам Элли, сейчас ее фигура очень сильно изменилась, что, к слову, нравится как ей самой, так и ее мужу:

Забеременев, я почувствовала себя человеком. Мне хочется подобрать какое-то слово получше, чем «женственная». Однако сейчас у меня появились такие изгибы, которых не было раньше. Мне и моему мужу это нравится.

Голдинг призналась, что за время беременности прошла путь от помешательства на здоровом питании до постоянных срывов в «Макдоналдсе». После всего этого Элли «обрела совершенно другое тело и энергию». Звезда также призналась, что из-за пандемии часто чувствовала себя одинокой во время беременности, но никогда не позволяла себе жаловаться на обстоятельства. Элли добавила, что уже знает пол будущего ребенка, добавив, что изначально ей было не важно, будет у нее дочь или сын: главное, чтобы малыш родился здоровым.

Каспар Джоплинг и Элли Голдинг

Напомним, что до встречи с Каспаром Джоплингом у Элли Голдинг были романы с диджеями Грегом Джеймсом и Скриллексом, музыкантом Дуги Пойнтером и актером Джереми Ирвином. В свое время Голдинг также приписывали романтическую связь с Эдом Шираном и принцем Гарри.

В 2016 году Элли Голдинг познакомилась с Каспаром Джоплингом: их встреча произошла на ужине, организованном их общей подругой принцессой Евгенией. В августе 2019-го они поженились в Йоркском соборе. На том торжестве присутствовали многие звезды, в том числе Сара Фергюсон, Сиенна Миллер, Кэти Перри и Орландо Блум, Джеймс Блант и другие. Элли признается, что только в браке по-настоящему обрела свободу.