Одна из старейших авиакомпаний в мире намерена уволить всех сотрудников

Одна из старейших авиакомпаний в мире — «Чешские авиалинии» намерена уволить всех сотрудников. Это может означать прекращение полётов и остановку бизнеса. Перевозчик был основан в 1923 году, а во времена существования Восточного блока была одним из крупнейших в мире эксплуатантов советских самолётов.

О сокращении сотрудников передаёт газета Hospodářské noviny, получение уведомления об увольнениях изданию подтвердила председатель чешского профсоюза лётных экипажей. По данным издания Seznam Zprávy, в начале февраля владеющая «Чешскими авиалиниями» группа SmartWings обратилась к правительству за финансовой помощью в объёме миллиарда ста миллионов чешских крон . До этого компания просила примерно половину этой суммы для компенсации отменённых рейсов во время введения чешским правительством режима чрезвычайного положения.

Чешский министр транспорта и промышленности Карел Гавличек сообщил Hospodářské noviny, что правительство не намерено помогать авиакомпании. В прошлом году она зафиксировала убыток около полутора миллиарда крон (5,2 миллиарда рублей). На данный момент перевозчик— пятая в мире компания по времени основания. Старше неё только нидерландская KLM, колумбийская Avianca, австралийская Qantas и «Аэрофлот».