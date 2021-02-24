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Одна из старейших авиакомпаний в мире намерена уволить всех сотрудников

Одна из старейших авиакомпаний в мире — «Чешские авиалинии» намерена уволить всех сотрудников. Это может означать прекращение полётов и остановку бизнеса. Перевозчик был основан в 1923 году, а во времена существования Восточного блока была одним из крупнейших в мире эксплуатантов советских самолётов.

Чешский министр транспорта и промышленности Карел Гавличек сообщил Hospodářské noviny, что правительство не намерено помогать авиакомпании. В прошлом году она зафиксировала убыток около полутора миллиарда крон (5,2 миллиарда рублей). На данный момент перевозчик— пятая в мире компания по времени основания. Старше неё только нидерландская KLM, колумбийская Avianca, австралийская Qantas и «Аэрофлот».

24 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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