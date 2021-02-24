Глава ФРС: восстановление экономики США далеко от завершения

Восстановление американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, пока не завершено, заявил законодателям глава центрального банка страны.

«Экономическое восстановление по-прежнему идет неровно и далеко от завершения, причем дальнейший путь представляется весьма неопределенным», – сказал председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая в комитете Сената по банкам.

«Хотя с весны на рынке труда был достигнут значительный прогресс, миллионы американцев остаются без работы», – добавил он.

Министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в январе составлял 6,3 процента.

При этом ранее в этом месяце Пауэлл говорил, что он «близок к 10 процентам», что больше чем два раза превышает показатель февраля прошлого года, когда вирус еще не начал заражать миллионы американцев и не вынудил тысячи компаний закрыться или ограничить свою деятельность.

Пауэлл предупредил, что пока «экономика далека от наших целевых показателей по безработице и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса».