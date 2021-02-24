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Джиллиан Андерсон присоединилась к проекту о президентских женах

Джиллиан Андерсон присоединилась к проекту о президентских женах

Актриса, недавно сыгравшая Маргарет Тэтчер в сериале «Корона», влилась в актерский состав предстоящего политического телешоу-антологии «Первые леди».

Джиллиан Андерсон присоединилась к Мишель Пфайффер и Виоле Дэвис. Актрисы сыграют Элеанор Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаму соответственно. Каждый сезон антологии будет посвящен одной из президентских жен. Сериал переосмыслит американскую историю с точки зрения женщин, игравших роль так называемых серых кардиналов за спинами официальных глав государства.

Проект разрабатывает канал Showtime. Съемки запланированы на текущий год, но точные сроки производства не уточняются.

24 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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