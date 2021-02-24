Дрю Бэрримор рассказала о своей жизни в детской психбольнице

46-летняя Дрю Бэрримор продолжает публично откровенничать с журналистами и поклонниками. На прошлой неделе актриса рассказала, почему считает для себя неприемлемыми омолаживающие бьюти-процедуры и пластические операции, а на днях вспомнила о своем непростом подростковом периоде.

В радиопередаче Говарда Стерна The Howard Stern Show Дрю призналась, что мама отправила ее в психиатрическую больницу, когда ей было всего 13 лет. В лечебнице Бэрримор оказалась из-за своего пристрастия к запрещенным веществам и бунтарского поведения. В итоге в больнице Дрю провела около 18 месяцев.

Я ходила в клубы, не посещала школу и постоянно угоняла мамину машину. Словом, вышла из-под контроля. Тогда я провела полтора года в психиатрической клинике, где уже нельзя было валять дурака. Если бы вы попытались это сделать, вас тут же бросили бы в камеру, стены которой обиты подушками, либо посадили бы на носилки и связали,

— рассказала Дрю о своем пребывании в психиатрической больнице.

Дрю Бэрримор

Дрю также призналась, что сейчас понимает, почему ее мать решила так поступить с ней в тот период. При этом в подростковом возрасте Бэрримор на несколько лет вычеркнула родительницу из своей жизни. Только спустя долгое время актриса смогла искренне простить маму:

Я думаю, она понимала, что создала чудовище, и не знала, что с этим делать. Это была последняя капля. Я прощаю ее за этот выбор. Наверное, она понимала, что у нее больше нет выбора. Сейчас я чувствую доброту к маме, а также сочувствие и понимание.

Дрю Бэрримор также отозвалась о лечении в психиатрической клинике как о лучшем опыте в жизни. Актриса объяснила, что нахождение в рехабе помогло ей «охладиться» и понять, что она движется в совершенно неправильном направлении.

Ранее, кстати, актриса уже вспоминала тот период. Тогда Бэрримор поддержала Пэрис Хилтон, рассказавшую о своем опыте пребывания в школе-интернате, где та подвергалась насилию со стороны воспитателей, и призналась, что увидела в Пэрис отражение самой себя.

Я должна сказать, что люди там были действительно хорошими. Мне, конечно, не нравилось, когда меня помещали в одиночную камеру. Я была бунтаркой и все время устраивала беспорядки. Там было много других детей, с которыми мы были очень похожи.

Я принимала наркотики, потеряла над собой контроль. Поэтому моя мама просто отправила меня туда, не зная, куда еще обратиться. И это место действительно помогло мне — оно спасло мою жизнь,

— рассказала тогда Дрю.