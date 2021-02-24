Автомобиль попавшего в ДТП гольфиста Тайгера Вудса пришлось вскрывать, как консервную банку

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс попал в аварию на сложном участке дороги близ Лос-Анджелеса. Об этом рассказали представители экстренных служб, работавшие на месте ДТП.

Как сообщили копы, на отрезке трассы, где спуск приходится на поворот влево, Genesis спортсмена на полной скорости вылетел за несколько встречных полос и упал в кювет. Машина ударилась о два дорожных знака и дерево и перевернулась.

Гольфист переломал себе обе ноги, он оказался зажатым в водительском кресле. По информации CNN, полиция опровергла сведения о том, что в салоне с Вудсом находился кто-то еще.

Пострадавшего, который был в сознании, пришлось «вырезать» из седана при помощи топора и клина — так называемых «челюстей жизни».

Стоять на ногах чемпион не мог, но, не окажись он пристегнутым, исход происшествия мог бы быть куда печальнее.