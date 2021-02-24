Apple обошла Samsung по продажам смартфонов

Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов за квартал впервые за последние четыре года. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на отчет Gartner.

По данным специализирующегося на анализе рынка агенства, продажи Apple в четвертом квартале 2020 года выросли на 14,9 процента в годовом исчислении. Вместе с этим число поставок телефонов от одного из главных конкурентов американской корпорации — Samsung — снизилось на 11,8 процента. За весь 2020 год Apple показала рост 3,3 процента, тогда как продажи Samsung обрушились на 14,6 процента.

Аналитики напомнили, что последний раз Apple обходила Samsung на рынке смартфонов по итогу четвертого квартала 2016 года. В том году компания Тима Кука выпустила на рынок линейку флагманов iPhone 7.

Samsung столкнулась с сильной конкуренцией на глобальном рынке. Доля корпорации сократилась из-за агрессивной экспансии китайских производителей — Xiaomi, Oppo и Vivo. При этом сильное снижение поставок не помешало корейской компании удержать лидерство на глобальном рынке смартфонов.

По информации Gartner, мировые продажи смартфонов в четвертом квартале 2020 года снизились на 5,4 процента. За полный год продажи упали на 12,5 процента. Аналитки отметили, что многие пользователи решили обновить свои девайсы ради 5G и улучшенных камер, однако большая часть потребителей была осторожна в расходах и воздерживалась от покупок.