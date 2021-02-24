Актёры из третьего «Человека-паука» объявили три разных названия фильма

У всех трёх подзаголовков есть корень или слово «Home» — как и у названий первых двух частей, Homecoming и Far From Home.
Первый логотип и кадр из картины появились в инстаграме Тома Холланда.
В то же время в профиле актёра Джейкоба Баталона появилось второе название фильма — Spider-Man: Home-Wrecker — и ещё один кадр.
Третьей свой вариант названия представила Зендая.
Релиз фильма пока что запланирован на декабрь 2021 года. Картина должна завершить основную сюжетную линию Паука в киновселенной Marvel и, вероятно, ввести в MCU мультивселенную, если этого не случится раньше в других тайтлах студии.
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