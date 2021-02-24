Одна из старейших авиакомпаний в мире намерена уволить всех сотрудников Гай Ричи поставит фильм про секретные британские операции во времена Второй мировой войны » Актёры из третьего «Человека-паука» объявили три разных названия фильма У всех трёх подзаголовков есть корень или слово «Home» — как и у названий первых двух частей, Homecoming и Far From Home. Первый логотип и кадр из картины появились в инстаграме Тома Холланда. Я так взволнован возможностью объявить название нового «Человека-паука». Не могу дождаться момента, когда вы узнаете, что мы задумали. С любовью из Атланты. Том Холланд актёр В то же время в профиле актёра Джейкоба Баталона появилось второе название фильма — Spider-Man: Home-Wrecker — и ещё один кадр. Мы так рады, что можем сообщить НАЗВАНИЕ нашего нового фильма. Джейкоб Баталон актёр Третьей свой вариант названия представила Зендая. Релиз фильма пока что запланирован на декабрь 2021 года. Картина должна завершить основную сюжетную линию Паука в киновселенной Marvel и, вероятно, ввести в MCU мультивселенную, если этого не случится раньше в других тайтлах студии.