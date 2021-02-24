10 известных личностей, настоящие имена которых вас удивят

Довольно часто начинающие актеры или музыканты вынуждены выбирать себе псевдонимы. Со временем к этим псевдонимам все так привыкают, что даже забывают настоящие имена известных личностей.

Антонио Бандерас

Настоящее имя актера Хосе Антонио Домингес Бандера. Для испанцев такие длинные данные являются нормой. Однако, когда Антонио переехал в США и решил строить карьеру актера, стоило сократить имя и фамилию к двум словам.

Жан-Клод Ван Дамм

Имя известного актера Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Свою первую роль в кино Жан-Клод сыграл в 1984 году. После этого понял, что зрителям трудно воспринимать такое долго имя и фамилию. Поэтому по собственному желанию решил сократить данные к четырем словам.

Ральф Лорен

Имя американского актера и модельера Ральф Лифшиц. Учась в бизнес-университете парню все надоело, поэтому он решил служить в армии. Для этого он сменил фамилию Лифшиц на Лорен. С тех пор модельер ни разу не жалел об изменении фамилии.

Хоакин Феникс

Имя и фамилия известного актера Хоакин Боттом. Родители всегда понимали, что с английского фамилия переводится, как «дно», они решили помочь сыну в построении карьеры и выбрали новый вариант – Феникс. Очень логичный и практический подход в выборе.

Снуп Догг

Настоящее имя певца – Келвин Кордозар Бродус. В детстве мама называла маленького сына Снупи, что означало чрезмерную любознательность. Поэтому, когда начинающему рэперу необходимо было придумать псевдоним, сомнений или колебаний не было. Рэпер сразу начал представляться, как Snoop Doggy Dogg. Однако с 2012 года певец попробовал себя в музыкальном жанре регги. После выхода песни «La La La» музыкант сменил свой псевдоним на Снуп Лайон. Однако преданные фанаты до сих пор называют певца Снуп Догг.

Бруно Марс

Настоящее имя певца Питер Джин Эрнандес. Из-за избыточного веса мальчика в детстве его папа называл сына Бруно Саммартини. Через несколько лет к парню «приклеилось» имя Бруно. Впоследствии парень похудел и сильно изменился, как внешне, так и внутренне. Его характер настолько изменился, что он часто слышал, что все считают, что он с Марса. Так и пришла идея псевдонима.

Джордж Майкл

На самом деле английского певца зовут Георгиос-Кириакос Панайоту. Выбирая себе псевдоним, певец несколько изменил имя на более распространенный вариант, то есть Йоргос на Джордж. В качестве второй части псевдонима он выбрал имя папы лучшего друга детства – Майкл.

Майкл Китон

Имя американского актера Майкл Джон Дуглас. Когда актер решил сменить имя на псевдоним, то долго не заморачивался. Просто выбрал фамилию другого известного актера – Бастера Китона.

Элтон Джон

Молодой музыкант Реджинальд Кеннет Дуайт играл в музыкальной группе под названием «Bluesology». Когда группа распалась, певец «одолжил» имя в саксофониста Элтона Дина и фамилию у певца Джона Болдри. Так и получился псевдоним Элтон Джон.

Вуди Аллен

При рождении мальчика звали Аллен Стюарт Конигсберг. Еще в подростковом возрасте парень писал пьесы и экспериментировал со сценариями. Именно тогда он и задумался над псевдонимом. Но размышления продолжались недолго, ведь парень слишком увлекался кларнетистом Вуди Германом. Поэтому было решено оставить имя Аллен и добавить к нему еще Вуди.