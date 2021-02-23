В США задержали жену главного наркобарона современности

В США задержали Эмму Коронель Айспуро, супругу Хоакина Гусмана, который считается главным наркобароном современности (также известен как Эль Чапо, Коротышка). Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Жену мексиканского наркобарона поймали в международном аэропорту Вашингтона. По версии полиции, она принимала участие в организации нелегального бизнеса Коротышки — поставках кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны в США. Кроме того, ее заподозрили в подготовке побега мужа из тюрьмы в 2015 году.

Хоакин Гусман до поимки в 2016 году являлся главой картеля «Синалоа» и считался одним из самых могущественных наркобаронов мира. После задержания он был арестован и в 2017 году экстрадирован в США, где отбывает пожизненный срок по 17 статьям, в том числе за поставки наркотиков, незаконное владение оружием и организацию убийств. В родной деревне Гусмана почитают как героя.