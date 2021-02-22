Спортивные ставки в БК Parimatch — как новичку выиграть в ставках на спорт и киберспорт

Откройте для себя мир современного беттинга, пройдя регистрацию на сайте букмекерской конторы Париматч. Здесь доступны популярные и малоизвестные виды спорта, а также киберспорт. Интерфейс сайта отличается простотой, поэтому даже новичок сможет быстро разобраться как сделать ставки на спорт. Получив определённый опыт в беттинге, вы сможете ставить на несколько дисциплин, составляя собственные прогнозы. Но на старте выберите один вид спорта или киберспорта, а также используйте платные прогнозы опытных капперов.

Как научиться ставить на спорт и киберспорт — рекомендации экспертов БК Париматч

Чтобы определить размер возможного выигрыша, достаточно умножить размер ставки на установленный коэффициент. Но эта сумма не будет чистой прибылью, поскольку определить ее можно только в результате вычитания суммы сделанной ставки из размера выплаты. Также учтите, что количество и размер ставок, сделанных бетторами, влияет на котировки букмекера. Среди других рекомендаций бетторам:

заранее определите банк и никогда не превышайте этот лимит;

ставьте только на события, анализ которых вы провели;

читайте прогнозы экспертов, но принимайте решение самостоятельно!

Если ставка не сыграла, тогда лучше сделать паузу и уже после этого продолжить игру. Также всегда анализируйте прогнозы аналитиков, на основе которых можно определить фаворита встречи и возможный ее исход. Так, на днях авторитетный портал cybersport.ru опубликовал прогноз экспертов на то, что Gambit одержит победу в матче с mousesports на IEM Katowice 2021.

Особенности качественной подготовки к ставкам

Для беттора очень важно уметь работать с большими объемами информации и вовремя находить актуальные данные. Учтите, что недостаточно просто верить в команду, на которую вы решили сделать ставку онлайн. Для совершения выигрышных ставок важно анализировать статистику очных встреч, читать прогнозы капперов и оценивать актуальную форму команд.

Дополнительно стоит изучить правила и терминологию выбранной дисциплины, а также ознакомиться с различными рейтингами. Например, аналитики портала sportingfree.com регулярно публикуют топ-10 лучших спортсменов в конкретной дисциплине, а недавно подготовили статью об истории создания трофея FIFA.