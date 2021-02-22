Планетологи создали базу данных по марсианским пыльным бурям

Планетологи благодаря орбитальным аппаратам создали базу данных о почти 15 тысячах пыльных бурях, которые действовали на Марсе в период с 1999 по 2014 год. Ученым удалось не только выделить разные типы групп бурь, но и проследить маршруты их движения по планете. Статья опубликована в журнале Icarus.

Пыльные бури играют важную роль в климате Марса и свойствах его атмосферы, влияя на циркуляционные процессы и температурное распределение. Подобные явления могут быть самых разных масштабов: от локальных пыльных демонов до глобальных штормов, охватывающих всю планету. Понимание того, насколько часто и каким образом бури возникают и как влияют на атмосферу необходимо для планирования работы на Марсе автоматических аппаратов и будущих пилотируемых миссий.

Майкл Батталио (Michael Battalio) и Хуцюнь Ван (Huiqun Wang) из Гарвардского центра астрофизики опубликовали базу данных (Mars Dust Activity Database), содержащую информацию о 14974 пыльных бурях, зарегистрированных при помощи орбитальных аппаратов Mars Global Surveyor и Mars Reconnaissance Orbiter в течение 8 марсианских лет (1999–2014 год). Чтобы буря могла быть внесена в базу, она должна была охватывать площадь более 100 тысяч квадратных километров и видна в течение более чем одного марсианского дня.

Пространственное распределение последовательностей пыльных бурь и случайных событий подобного рода. Michael Battalio, Huiqun Wang / Icarus, 2021

Ученые определили, что большинство наблюдавшихся бурь были одиночными событиями. Тем не менее, им удалось выделить 228 последовательностей бурь. Они представляли собой группы вихрей, которые двигались по согласованным траекториям на протяжении трех или более марсианских дней и наблюдались, в основном, в Ацидалийской равнине (Acidalia Planitia), равнине Утопия (Utopia Planitia) и равнине Аркадия (Arcadia Planitiae) в северном полушарии и регионе Аония (Aonia Terra), плато Солис (Solis Planum), системе каньонов Долины Маринера (Valles Marineris) и ударном бассейне Эллада (Hellas Basin) в южном полушарии Марса. Стоит отметить, что в северном полушарии Марса последовательности бурь двигаются более организованно, чем в южном.

Исследователи выделили несколько периодов активности бурь. Основной сезон соответствует периоду частичного перекрытия между зимой в южном полушарии и осенью в северном полушарии при значениях солнечной долготы L s = 140°–250°. Вторичный период наступает в зимний сезон в северном полушарии при L s =300°–360°, а еще один менее активный период — осенью в южном полушарии планеты при L s = 10°–70°.

Сами же последовательности бурь ученые разделили на три типа. Первый тип представляет собой одну бурю, второй — группу из нескольких бурь, в которой выделяется одна наиболее активная. Второй тип наиболее короткоживущий и длится обычно около 10 солов. Наконец, третий тип имеет в своем составе бури, ни одна из которой не вырастает более чем на 50 процентов, чем любой другой член группы, и выделяется наибольшей продолжительностью (в среднем 15,9 сола).

Дальнейшая работа исследователей должна расширить базу данных до настоящего времени и помочь ученым научиться прогнозировать подобные события и определить их влияние на климат Красной планеты. Ожидается, что в будущем для поиска бурь в данных наблюдений орбитальных аппаратов можно будет привлечь нейросети.