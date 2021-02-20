10 фильмов о путешествиях во времени, которые стоит посмотреть с друзьями

Признайтесь: хоть раз в жизни вы тоже мечтали вернуться в прошлое, чтобы что-то изменить, или же заглянуть в будущее. И Голливуд позволяет нам увидеть такие безумные приключения с путешествиями во времени.

Мы решили подобрать лучшие ленты о фантастических путешествиях и предлагаем и вам пофантазировать: что бы вы сделали на месте главных героев? В подборки вошли романтические фильмы, комедии, научно-фантастические проекты, боевики и драмы, а потому каждый сможет подобрать идеальный фильм на вечер.

Это – выбор настоящего ценителя кино!

«Назад в будущее»

Год выхода – 1985

Жанр – научная фантастика, комедия

Рейтинг IMDb – 8,5

Если спросить у любого киномана, какой фильм о путешествиях во времени он знает, первое, что ответило бы большинство – это»Назад в будущее». И это неудивительно, ведь лента действительно стала культовой и даже революционной в свое время. Чего только стоило появление нового дизайна Pepsi. Цилиндр, который подает бутылку, заказ онлайн через монитор – эта сцена выглядела настолько изумительно, что вся сеть неустанно говорила о ней.

В центре сюжета окажется подросток Марти МакФлай, который с чудаковатым изобретателем Эмметом Брауном отправляются сперва в прошлое, а затем в будущее. И главных героев ждет немало интересных приключений, которые вызовут и смех у зрителей, и сопереживание.

«Эффект бабочки»

Год выхода – 2004

Жанр – драма, триллер

Рейтинг IMDb – 7,6

Каждый поступок имеет свои последствия. И это прекрасно понимает главный герой триллера «Эффект бабочки», который, как бы ни пытался изменить фрагменты прошлого, пожинал плоды своего выбора. Каждый раз Эвану приходилось жертвовать чем-то и часто забывать о себе. А путешествовать во времени главному герою помогали дневники, которые он вел из-за провалов в памяти.

Если и это не убедило вас пересмотреть «Эффект бабочки», тогда просто отметим, что главную роль здесь сыграл красавец Эштон Кутчер.

«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Год выхода – 2004

Жанр – приключенческое фэнтези

Рейтинг IMDb – 7,8

В то же время все поклонники фильмов о Гарри Поттере сразу же вспомнили бы третью часть франшизы. Здесь юные чародеи из Хогвартса – Гарри, Гермиона и Рон – совершали увлекательные путешествия во времени благодаря магическим часам. И приключений у этих персонажей было вдоволь. Поэтому «Гарри Поттер и узник Азкабана» смело можно назвать частью франшизы, о которой лучше не говорить, а посмотреть.

«Дежа вю»

Год выхода – 2006

Жанр – экшн, детектив, триллер, фантастика

Рейтинг IMDb – 7,0

Жуткий теракт всколыхнул весь Бостон. Во время карнавала неизвестный взрывает паром с моряками, Забирая жизни сотен людей. Расследовать дело берется полицейский Даг Карлин, который обращает внимание на то, что недалеко от места трагедии нашли тело убитой женщины, которая не была пассажиркой парома. Детектив осознает, что именно Клэр может привезти его к террористу.

Это непревзойденный и запутанный детективный триллер, от которого невозможно будет оторваться. «Да где тут путешествия во времени?» – спросите вы. Благодаря новым технологиям Даг не только может давать себе подсказки из будущего, но и предотвратить массовый теракт. Поэтому наблюдать за событиями фильма вдвое интереснее.

«Жена путешественника во времени»

Год выхода – 2009

Жанр – научная фантастика, драма

Рейтинг IMDb – 7,1

В ленте «Жена путешественника во времени» рассказывается о мужчине Генри, который имеет необычное заболевание, которое заставляет его невольно путешествовать во времени. В библиотеке он встречает 20-летнюю красавицу Клэр. Оказывается, девушке он хорошо известен, ведь она с детства общалась с Генри. Да как это возможно?

Непревзойденная драма сосредоточена на развитии отношений двух главных героев. Судьба играла с Генри и Клэр, однако они всегда находили способ, как сохранить отношения. Лента заставит и смеяться, и плакать, поэтому идеально подойдет для романтического вечера.

«Полночь в Париже»

Год выхода – 2011

Жанр – фантастика, комедия, мелодрама

Рейтинг IMDb – 7,7

А если у вас есть настроение посмотреть фильм о поисках собственного «я», тогда «Полночь в Париже» может стать идеальным выбором. Здесь есть и романтика, и дух эпохи, и неопределенность главного героя и его усталость, которая будет знакома каждому.

По сюжету, голливудский сценарист и писатель Гил Пендер с невестой и ее прагматичными родителями-богачами приезжают на отдых во Франции. И когда главный герой в восторге от языка, особой атмосферы и пейзажей Парижа, его возлюбленная больше любит шумное и жаркое Малибу. Поэтому Гил убегает от всех и попадает во временную петлю, которая заносит его в 1920-е годы. Писатель может встретиться и поговорить с Фицджеральдом, Хемингуэем, Дали и другими гениями этого времени. И только в прошлом Гил почувствует, что наконец-то он дома и любит по-настоящему.

Лента может вдохновить особым романтизмом и стимулировать зрителей к переменам. Ведь для того, чтобы быть счастливым, не нужны петли времени.

«Петля времени»

Год выхода – 2012

Жанр – Боевик, фантастика, триллер

Рейтинг IMDb – 7,4

И если вы – любитель напряженных триллеров с элементами боевика, рекомендуем посмотреть фильм «Петля времени». Лента перенесет вас в 2044 год, когда США сделали все для того, чтобы сделать невозможным убийства. Теперь избавиться от трупа невозможно, поэтому крупные корпорации должны были найти способ, как забирать со своего пути тех, кто мешает. И они изобрели машину времени, которая отправляет жертв в прошлое. А уж там их ждали головорезы. Однако, по классике голливудского кино, все идет гладко, пока следующей жертвой киллера Джо не становится он сам.

Лента будет держать в напряжении зрителя от начала и до конца. Как спастись обеим версиям главного героя и закрыть петлю времени – это будет нелегко.

«Часовой времени»

Год выхода – 2014

Жанр – научная фантастика, триллер, драма

Рейтинг IMDb – 7,5

И снова будущее с возможностями путешествовать во времени. Однако «Страж времени» будет не похож на типичный боевик в научно-фантастическом стиле. Все потому, что перед зрителями предстанет драматический сюжет с личными переживаниями и поисками персонажа.

В центре событий – полицейский, который становится стражем и путешествует во времени, чтобы спасать сотни, а то и тысячи людей от террористов или других преступников. Однако возможность побывать в прошлом всегда дает ответы на какие-то загадки, вызывающие новые вопросы к участникам всего спецподразделения.

«Интерстеллар»

Год выхода – 2014

Жанр – научная фантастика, приключенческая драма

Рейтинг IMDb – 8,6

Но если предыдущая лента казалась вам запутанной, то «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана захочется пересмотреть несколько раз.

Постоянные засухи и катаклизмы заставляют людей искать способы выживания. Поэтому они решают переселиться на другую планету. Для поисков идеального места отправляют группу исследователей, которые должны сделать все, чтобы спасти человечество. Не обойдется и без путешествий по галактикам и времени, поэтому пристегните ремни, сюжет будет напряженным.

«Ошибка времени»

Год выхода – 2014

Жанр – научная фантастика, триллер

Рейтинг IMDb – 6,5

А завершает нашу подборку фильм «Ошибка времени». Лента покажет: что бы произошло, если бы люди имели возможность исправлять ошибки, получая послания из будущего. И группа молодых людей имеет такую возможность.

Случайно Финн, Джаспер и Келли находят в соседской квартире странный прибор, который показывает снимки, сделанные на следующие сутки. Друзья получают уникальную возможность обогатиться и опережать все плохие события. Однако за все нужно платить, это главные герои поймут, когда у них начнутся настоящие проблемы, а на кону будет их жизнь.

Это далеко не все замечательные фильмы о путешествиях во времени. «12 обезьян», «Терминатор 3: Восстание машин», «Звездный путь: Первый контакт», «Дедпул 2», «Клик: С пультом по жизни», «Новые приключения Билла и Теда», «Из 13 в 30», «Тенет» – список можно продолжать долго. В чем мы точно убеждены: эти ленты непременно создадут особую атмосферу на выходных!