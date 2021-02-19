Земфира представила новый видеоклип на песню с предстоящего альбома

Выхода нового альбома 44-летней Земфиры ее поклонники ждут с большим нетерпением — последняя ее пластинка вышла больше семи лет назад. Ну а чтобы ожидание для них не было столь мучительным, звезда потихоньку делится результатами своей работы. Вчера она представила еще один видеоклип на песню с предстоящего альбома.

Видео на песню «Остин» было опубликовано в полночь на YouTube и сейчас стремительно набирает просмотры. Клип представляет собой анимационный ролик, главный герой которого — дворецкий из мобильных игр Homescapes и Gardenscapes. Их суть заключается в том, чтобы проходить разные уровни и восстанавливать фамильный особняк и сад. Однако клип звезды, в отличие от игр, оказался очень мрачным. В конце выяснилось, что происходящее было кошмарным сном главного героя.

Клип на песню «Остин» стал вторым видеороликом звезды за этот месяц. В начале февраля она выпустила видео на песню «Злой человек», главную роль в котором исполнила близкая подруга Земфиры, актриса Рената Литвинова. Она же стала одной из тех, кому уже посчастливилось послушать новый альбом певицы. И, по словам актрисы, он получился гениальным.

Стоит отметить, что вчера из официального инстаграма звезды были удалены все снимки. Сейчас там опубликованы лишь две видеозаписи, в одной из которых певица сообщает, что она «будет скоро». Поклонники артистки уверены: это явный знак того, что ее новый альбом выйдет со дня на день.

Кадр из клипа на песню «Остин»