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Ольга Сумская показала, как выглядела в 12 лет

Ольга Сумская показала, как выглядела в 12 лет

Знаменитость выставила серию трогательных черно-белых фото, на которых она запечатлена в детстве.

Известная украинская актриса Ольга Сумская очаровала поклонников ретро-снимками. Фото она опубликовала в Instagram.

Знаменитость выставила серию трогательных фото, на которых она запечатлена в детстве.

«Немного ретро.. Мне где-то лет 12… Парик и шляпа — мамины. Пока родители на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма … Сегодня листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – это не то…Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти… А здесь атмосфера…» — подписала публикацию звезда.

19 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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