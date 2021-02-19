Ольга Сумская показала, как выглядела в 12 лет

Знаменитость выставила серию трогательных черно-белых фото, на которых она запечатлена в детстве.
Известная украинская актриса Ольга Сумская очаровала поклонников ретро-снимками. Фото она опубликовала в Instagram.
Знаменитость выставила серию трогательных фото, на которых она запечатлена в детстве.
«Немного ретро.. Мне где-то лет 12… Парик и шляпа — мамины. Пока родители на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма … Сегодня листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – это не то…Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти… А здесь атмосфера…» — подписала публикацию звезда.
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