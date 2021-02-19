Кремль заявил о появлении в России элементов плановой экономики Дебетовые карты Росбанка: описание бонусных программ » Ольга Сумская показала, как выглядела в 12 лет Знаменитость выставила серию трогательных черно-белых фото, на которых она запечатлена в детстве. Известная украинская актриса Ольга Сумская очаровала поклонников ретро-снимками. Фото она опубликовала в Instagram. Знаменитость выставила серию трогательных фото, на которых она запечатлена в детстве. «Немного ретро.. Мне где-то лет 12… Парик и шляпа — мамины. Пока родители на сцене, я представляла себя героиней исторического фильма … Сегодня листаю эти фото из семейного архива и наслаждаюсь тем, что они есть! А все цифровые технологии – это не то…Миллион фото где-то в компьютере, которые трудно найти… А здесь атмосфера…» — подписала публикацию звезда.