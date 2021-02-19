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НАСА доставила на поверхность Марса вертолет (видео)

Американский ровер Perseverance, в автономном режиме выполнявший посадку на Марс, сел на поверхность планеты, сообщили в NASA во время прямой трансляции.

О том, что ровер коснулся поверхности в запланированном месте посадки в кратере Езеро, стало известно в 23.55 мск.

Посадка происходила в автономном режиме, поскольку на прохождение сигнала между Землей и космическим аппаратом требуется 11 минут. Таким образом, фактическая посадка произошла на 11 минут раньше, чем о ней стало известно на Земле. Во время выполнения маневров в NASA получали только «сердцебиение» зонда — сигнал, подтверждавший, что он функционирует запланированным образом.

19 февраля, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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