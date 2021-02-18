Вера Брежнева показала снимок, который стоит на заставке ее телефона

Популярная певица Вера Брежнева показала фото, которое стоит на заставке ее телефона.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась снимками, которые являются ее любимыми.

Так, на первом черно-белом снимке изображены ее дочери Соня и Сара, которые позируют обнимая друг друга. Именно эта фотография, по словам Веры, стоит на заставке ее телефона.

Два других фото, на которых они втроем позируют в одинаковых пальто и с одинаковыми прическами, просто ее любимые.

Первое фото — моя заставка на телефоне. Мои любимые девочки Сара и Соня. Второе и третье фото — мы вместе и я их обожаю. Ранее фотографии были у нас в кошельках, теперь в телефоне.

Поклонники оценили чувственные снимки певицы и ее дочерей, отметив, что все очень красивые.