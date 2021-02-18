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Вера Брежнева показала снимок, который стоит на заставке ее телефона

Вера Брежнева показала снимок, который стоит на заставке ее телефона

Популярная певица Вера Брежнева показала фото, которое стоит на заставке ее телефона.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась снимками, которые являются ее любимыми.

Так, на первом черно-белом снимке изображены ее дочери Соня и Сара, которые позируют обнимая друг друга. Именно эта фотография, по словам Веры, стоит на заставке ее телефона.

Два других фото, на которых они втроем позируют в одинаковых пальто и с одинаковыми прическами, просто ее любимые.

Первое фото — моя заставка на телефоне. Мои любимые девочки Сара и Соня. Второе и третье фото — мы вместе и я их обожаю. Ранее фотографии были у нас в кошельках, теперь в телефоне.

Поклонники оценили чувственные снимки певицы и ее дочерей, отметив, что все очень красивые.

18 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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