Украина достроит дамбу, чтобы исключить попадание воды в оккупированный Крым

Воду из Северо-Крымского канала пустят на улучшение мелиорации южных районов Херсонской области, сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
«Позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации», – написал он.
Кориневич добавил, что обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м км канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой – позволит значительно улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.
В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.
Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов сообщил журналистам программы «Схемы» («Радіо Свобода»), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
В сентябре стало известно, что из-за нехватки воды «власти» Крыма будут принудительно выкупать у крымчан колодцы и скважины.
В министерстве экономического развития России 7 октября заявили, что разработан «проект плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя».
https://gordonua.com/news/crimea/ukraina-dostroit-dambu-chtoby-isklyuchit-popadanie-vody-v-krym-predstavitel-prezidenta-v-krymu-1540423.html
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