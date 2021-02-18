Тим Бёртон работает над сериалом по «Семейке Аддамс» для Netflix

О работе Тима Бёртона над сериалом по «Семейке Аддамс» в октябре 2020 года сообщили СМИ, а в феврале 2021-го эту новость официально подтвердил Netflix.

Сериал получит название Wednesday и расскажет о том, как Уэнздей Аддамс учится в академии Nevermore, пытается обуздать свои способности, справиться с монстром и раскрыть некую давнюю тайну, связанную с её родителями.

NX @NXOnNetflix Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! https://t.co/rKQ7oZU645

Ведущими сценаристами и шоураннерами проекта станут Альфред Гоу и Майлз Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Тим Бёртон выступит режиссёром — для него это будет первый игровой (то есть не анимационный) сериал.

Wednesday получит восемь эпизодов. Когда их выпустят, пока неизвестно.

Семейка Аддамс — группа персонажей, которых в 1938 году придумал художник Чарльз Аддамс. Об этих героях выходили комиксы, анимационные и игровые фильмы и сериалы. Уэнздей Аддамс в экранизациях «Семейки Аддамс» играли такие актрисы, как Лиза Лоринг и Кристина Риччи.

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