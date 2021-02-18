Тим Бёртон работает над сериалом по «Семейке Аддамс» для Netflix

О работе Тима Бёртона над сериалом по «Семейке Аддамс» в октябре 2020 года сообщили СМИ, а в феврале 2021-го эту новость официально подтвердил Netflix.
Ведущими сценаристами и шоураннерами проекта станут Альфред Гоу и Майлз Миллар, известные по «Тайнам Смолвиля». Тим Бёртон выступит режиссёром — для него это будет первый игровой (то есть не анимационный) сериал.
Wednesday получит восемь эпизодов. Когда их выпустят, пока неизвестно.
Семейка Аддамс — группа персонажей, которых в 1938 году придумал художник Чарльз Аддамс. Об этих героях выходили комиксы, анимационные и игровые фильмы и сериалы. Уэнздей Аддамс в экранизациях «Семейки Аддамс» играли такие актрисы, как Лиза Лоринг и Кристина Риччи.
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