Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева снялась для обложки испанского модного журнала

Только пользователи сети закончили обсуждать фотосессию 16-летней дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя Девы для французского Elle, как начинающая модель дала новый повод для разговоров. Девушка стала героиней мартовского номера испанской версии журнала Harper’s Bazaar и украсила один из трех вариантов его обложек.

В объективе модного фотографа из Барселоны Хави Гордо Дева предстала в удлиненном жакете в крупную черно-белую клетку. В новом номере журнала Harper’s Bazaar Дева появилась как посол бренда Dolce & Gabbana Beauty и лицо их культового аромата Dolce Rose.

Дева Кассель

Этот номер издания, который поступит в продажу 19 февраля, вообще целиком и полностью посвящен новым лицам в fashion-индустрии. По этой причине для двух других обложек снялись коллеги Девы, молодые и перспективные модели Талита Фариас, Элеонора Гиуритан и Жозефина Жанни.

Жозефина Жанни, Талита Фариас и Элеонора Гиуритан

Напомним, Дева Кассель дебютировала на обложке модного глянца осенью прошлого года — тогда она снялась для французского Elle. В начале февраля девушка продолжила свое сотрудничество с этим журналом и снова снялась для его обложки. Тогда многие поклонники юной модели отметили, что она отлично работает в кадре, и сразу же принялись сравнивать ее со знаменитой мамой, называя Деву «Моникой Беллуччи версии 2.0».

В модном бизнесе Дева уже не первый год: ранее она сотрудничала с брендами Dolce & Gabbana и Cartier, а теперь представляет модельное агентство Karin Models, в котором также работает ее мама.