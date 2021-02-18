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Брэд Питт вспомнил самую скандальную фотосессию

Брэд Питт вспомнил самую дерзкую фотосессию

Актер Брэд Питт поделился в Instagram архивными кадрами одной из самых дерзких фотосессий в своей жизни.

Автором съемки стал известный американский фотограф Марк Селинджер. На фото для выпуска журнала Rolling Stone в 1999 году Брэд позировал в платьях, которые дополняли украшения и очки.

Идея запечатлеть Питта в провокационных образах появилась после очередного скандала с папарацци. Таким образом фотограф и актер решили в полной мере ответить на запросы охотников за сенсационными кадрами.

Отметим, что платья для съемок Брэд выбирал лично. После выхода журнала фотосессия произвела фурор.

 

18 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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