Меган Фокс сделала очень необычный подарок любимому на 14 февраля

Американский рэпер и певец Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) признался, что носит амулет с кровью своей возлюбленной актрисы Меган Фокс. Артист рассказал об этом в Instagram в понедельник, 15 февраля.

Музыкант выложил серию фотографий и видеозаписей с Фокс, также показав украшение с каплей крови актрисы. «Я ношу твою кровь у себя на шее», — подписал он пост.

Меган Фокс также опубликовала в Instagram совместные с Machine Gun Kelly снимки. «С Днем святого Валентина, барби из рехаба», — написала артистка.

Напоминаем, в декабре 2020-го Меган Фокс предрекли скорую свадьбу с Machine Gun Kelly. В ноябре актриса подала на развод со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, за которого вышла замуж в 2010-м.