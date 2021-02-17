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ЕСПЧ потребовал от России незамедлительно освободить Алексея Навального

ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить из-под стражи политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

Суд принял такое решение, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя» с учетом «общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей». В суде подчеркнули, что обеспечительные меры были приняты «без ущерба для решения по существу настоящего дела».

Как утверждает Михайлова, в соответствии с регламентом ЕСПЧ, российское правительство должно исполнить решение.

17 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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