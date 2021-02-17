Бульдозер после холокоста: как советская власть пыталась утаить трагедию в Бабьем Яре

Одно из самых чудовищных преступлений нацизма на территории СССР произошло в Киеве, в урочище на северо-западе украинской столицы, где с 1941 по 1943 год было по разным подсчётам убито от 70 000 до 200 000 человек. Были среди них и советские военнопленные, но подавляющее большинство — гражданские лица, и главным образом евреи и цыгане. Фашисты даже начали строить там мыловаренный завод, чтобы плоды их «трудов» не пропадали зря, но не успели.

Тем не менее, немцы попытались, пусть и не очень успешно, скрыть следы своих преступлений в Бабьем Яру. А уже после освобождения Киева, тем же самым занялись и советские власти. Вот что пишет по этому поводу Александр Лычагин:

В спешном порядке у Бабьего Яра построен концентрационный лагерь, куда были согнаны военнопленные-смертники и сформированы зондеркоманды. Из надгробных плит находящегося неподалеку еврейского кладбища построены кремационные печи, подвезены дрова и емкости с нефтью. Несколько недель трудились нацисты, заметая следы, но не изменяя своей практичности. Здесь не было Канады (Канадой в знаменитом концлагере Освенцим (Аушвиц) называли команду по уборке. Заключенные из этой команды сортировали и грузили на платформе вещи вновь прибывающих заключенных. В Канаде работали исключительно евреи, — прим.ред.), как в Аушвице. Всё ушло во рвы. И они поспешили это исправить. Остались только пепел и кости. Кубометры пепла и костей…

Вторая попытка. 1957 год. Украинский ЦК принял решение буквально сравнять Бабий Яр с землею. Бабий Яр перегородили плотиной и начали закачивать в него пульпу с соседних кирпичных заводов. Пульпа — это жидкая смесь воды, глины и песка. Расчет был прост: пульпа заполнит овраг до краев, вода инфильтруется в землю, высохшая масса надежно забетонирует Бабий Яр и навечно погребет его страшное содержимое.

Но Яр отомстил. Вода никуда не делась, — пласт подстилавшей его глины оказался надежным водоупором. Уровень пульпы повышался, плотину надстраивали. Она поднялась на высоту шестиэтажного дома. И весной 1961 года её, размытую вешними водами, прорвало. Образовался вал из воды и грязи высотой до десяти метров. С огромной скоростью эта масса обрушилась на городской район Куренёвку, сметая все на своем пути. 30 гектаров, 250 жилых домов, парк, больница, стадион, инструментальный завод в считанные минуты были погребены под слоем грязи и камней. Место бедствия было моментально обнесено высоким забором и строго засекречено. Даже пассажирские авиатрассы были отнесены в сторону. Раскопки длились два года. Количество жертв до сих пор не известно, но это многие сотни, а, возможно, и тысячи.

1962 год. Третья и самая решительная попытка.

Армада бульдозеров, экскаваторов, скреперов была брошена на борьбу с Бабьим Яром. В считанные недели излившийся за год до этого грунт был водворен на место. Через Бабий Яр прошло шоссе, а на месте массовых захоронений построен жилой массив. На костях. С балконов первого ряда домов можно было полюбоваться на место первых массовых расстрелов евреев сентября 1941 года. Был спланирован новый стадион и увеселительный комплекс. А на месте еврейского кладбища построили телецентр.

Нацисты о таком и мечтать не могли…»

Власть до самого развала СССР всеми силами замалчивала масштабы трагедии, и даже памятник, поставленнный только в 1976 году, был посвящен исключительно погибшим там военнопленным. И лишь 29 сентября 1991 года, в 50-летнюю годовщину первого массового расстрела евреев, там был установлен памятник в виде ритуального еврейского семисвечника – меноры, а от бывшей конторы еврейского кладбища к нему проложена вымощенная плиткой «Дорога скорби».