В Польше найдено обручальное кольцо дочери князя Киевского

В польском селе Слушкув обнаружен средневековый клад, который насчитывает шесть с половиной тысяч монет начала XII века.

На одном из колец найденного клада удалось разобрать надпись на кириллице

Археологам удалось отыскать большой горшок, наполненный старинными монетами. В горшке были спрятаны 6,5 тысячи монет начала XII века, большинство из которых серебряные динары.