Согласие на секс в Дании можно оформить через мобильное приложение

Высокие технологии приблизились и уверенно проникают в интимную сферу человеческого общения. После введения в Дании жестких поправок к Закону об изнасиловании любой секс без согласия будет считаться изнасилованием. Закон даже получил название Закон о согласии. Требование законодательства немедленно было обыграно программистами, создавшими мобильное приложение iConsent, позволяющее получить такое согласие одним кликом по экрану смартфона.

«Задокументированное согласие на половой акт» можно оформить через приложение iConsent уже бесплатно распространяемое в магазине Google Play. Время отправки запроса и получения согласия составляет не более 30 секунд. В описании приложения отмечено, что «…согласие действительно на один половой акт и действительно 24 часа».