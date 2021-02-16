Олеся Железняк назвала причину закрытия сериала «Сваты»

Звезда «Сватов» Олеся Железняк раскрыла, почему создатели проекта приняли решение завершить сериал. Седьмой сезон истории о Будько и Ковалевых станет последним.

Показ шестого сезона «Сватов» завершился в 2013 году, и с тех пор поклонники проекта ждут продолжения. Съемки седьмого сезона стартовали более четырех лет назад, но завершить их пока не удалось.

Актриса, сыгравшая в сериале Ларису Буханкину, напомнила, что производством занималась студия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95». Часть седьмого сезона отсняли на Украине, однако из-за политических событий в этой стране многим актерам, поддержавшим сепаратистов, закрыли въезд.

Съемки удалось перенести в Белоруссию. Завершить работу собирались еще летом 2020 года, но вмешалась пандемия коронавируса. В итоге было принято решение закрыть сериал.