«  
  »

Олеся Железняк назвала причину закрытия сериала «Сваты»

Олеся Железняк назвала причину закрытия сериала "Сваты"

Звезда «Сватов» Олеся Железняк раскрыла, почему создатели проекта приняли решение завершить сериал. Седьмой сезон истории о Будько и Ковалевых станет последним.

Показ шестого сезона «Сватов» завершился в 2013 году, и с тех пор поклонники проекта ждут продолжения. Съемки седьмого сезона стартовали более четырех лет назад, но завершить их пока не удалось.

Актриса, сыгравшая в сериале Ларису Буханкину, напомнила, что производством занималась студия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95». Часть седьмого сезона отсняли на Украине, однако из-за политических событий в этой стране многим актерам, поддержавшим сепаратистов, закрыли въезд.

Съемки удалось перенести в Белоруссию. Завершить работу собирались еще летом 2020 года, но вмешалась пандемия коронавируса. В итоге было принято решение закрыть сериал.

16 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  