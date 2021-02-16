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Джамала опубликовала редкое фото с мамой

Джамала опубликовала редкое фото с мамой

Певица поздравила родного человека с днем рождения и прикрепила очень трогательные кадры.

12 февраля Галина Тумасова, мама украинской артистки Джамалы, имеет привод получать теплые слова. Так, дочь не удержалась — поздравила ее в своем Инстаграме. И, конечно же, отметила — благодарна за любовь, заботу и поддержку. Это для нее бесценно!

Мой самый лучший партнер на всех закулисьях. Мой любимый день. Мой лучший Водолей! Обожаю! С днем рождения, — написала под снимками знаменитость.

Поклонники присоединились к кумиру и засыпали женщину приятностями. Что же, мы также желаем долголетия и как можно больше счастья! А теперь посмотрите и скажите — мама и дочь похожи?

16 февраля, 2021 | Tags: | Category: Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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