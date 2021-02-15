Жителям Мьянмы отключили интернет

Жители Мьянмы после протестов против военного переворота остались без интернета почти полностью, передает неправительственная организация NetBlocks, анализирующая работу сети.

По данным организации, доступ в сесть в стране упал до 14% от обычного уровня.

Как написал на своей странице в Twitter спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс, ситуация «выглядит так, будто генералы объявили войну народу». В качестве признаков он перечислил ночные рейды, растущее количество арестов, отключение интернета и введение военных в населенные пункты. По мнению Эндрюса, «это говорит об отчаянии».

Напомним, ранее в Мьянме пришедшие к власти в результате переворота военные заблокировали некоторые соцсети. Перебои с доступом в интернет также наблюдались, но в меньшем масштабе.