Билл Гейтс отдаст два миллиарда долларов ради предотвращения глобальной катастрофы

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс планирует инвестировать около двух миллиардов долларов за пять лет в борьбу с изменением климата, пишет Handelsblatt

По его мнению, климатическую катастрофу можно предотвратить с помощью инновационных технологий. Ради этого Гейтс даст деньги стартапам и другим проектам, которые предлагают решения по борьбе с изменением климата.

Миллиардер также призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования (как минимум до 110 миллиардов долларов в год). Их следует направить в развитие возобновляемых источников энергии и другие инновации, уверен основатель корпорации Microsoft.

Ранее Гейтс сравнил последствия загрязнения атмосферы и пандемии коронавируса, заявив, что они одинаково губительны. Миллиардер предсказал климатическую катастрофу уже в ближайшие десятилетия. Во избежание катастрофы бизнесмен предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Гейтс уверен, что в случае ухудшения экологии смерть людей и проблемы с экономикой будут преследовать человечество дольше, чем пандемия COVID-19. По его оценке, в течение 40 лет смертность от повышения уровня температуры на планете сравнится со смертностью от коронавируса — порядка 14 смертей на 100 тысяч человек.