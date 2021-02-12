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СМИ узнали неожиданные подробности о том, как Трамп переболел коронавирусом

Бывший президент США Дональд Трамп перенес коронавирус тяжелее, чем об этом сообщалось публично.

Как пишет The New York Times, врачи были «чрезвычайно обеспокоены» состоянием политика. В частности, они опасались, что его придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также у него были признаки «инфильтрации легких» на фоне пневмонии. При этом окружение американского лидера «приуменьшало серьезность ситуации».

Источники газеты также рассказали, что из-за опасений по поводу состояния главы Белого дома врачи применили для его лечения препарат Regeneron, хотя он еще не был официально одобрен.

Трамп заболел коронавирусом в октябре, в разгар предвыборной гонки перед президентскими выборами, и пробыл в больнице три дня. После выздоровления он заявил, что прекрасно себя чувствует, и призвал американцев не бояться коронавируса.

12 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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