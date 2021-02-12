Мозговые чипы от Илона Маска позволят прослушивать музыку

Внедрение чипов в мозг человека является одной из главных целей компании Илона Маска Neuralink, которая наметила тестирование технологии уже на конец 2020 года. Основной задачей внедряемой в мозг человека электроники станет восстановление зрения, слуха и двигательной активности. Однако в ходе обсуждения будущей технологии выяснилось и более оригинальное использование внедренных чипов. При обсуждении чипирования в Twitter, Илон Маск не исключил возможность использования чипов в качестве мультимедийного центра для прослушивания музыки.



Про необычное использование технологии Neuralink стало известно из диалога Маска с одним из подписчиков, который задал вопрос о возможности слушать музыку через чип. По заявлению главы компании чип транслирует звук путем прямой стимуляции нейронов, минуя органы слуха, что теоретически позволит передавать музыку напрямую в мозг пациента. Косвенным образом подтвердить более широкие возможности вживляемых чипов может инициатива Маска по приему на работу специалистов разрабатывающих носимые электронные устройства.

Процесс вживления электронных имплантатов будет выполняться врачебными роботами, что по заявлению разработчиков делает операцию полностью безопасной. Применение вживляемых чипов обеспечит повышение качества жизни пациентов страдающих неизлечимыми болезнями, в том числе эпилепсией и Паркинсона, позволит реанимировать двигательные функции после серьезных повреждений позвоночника.