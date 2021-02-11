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Зелинского несколько раз призвали воздержаться от преследований представителей оппозиции — резолюция Европарламента

Воздержаться от политических преследований представителей оппозиции призывает Зеленского в своей резолюции Европейский парламент. В тексте документа неоднократно отмечается, что власть в Украине должна прекратить сомнительную практику давления на оппонентов и использования с этой целью силовых структур и судов.

Европарламент, в частности, «решительно призывает украинскую власть воздержаться от предыдущей печально известной практики политически мотивированных судебных дел; в связи с этим отмечает, что различия в политических вопросах должны решаться на площадках соответствующих политических форумов, а не в судебных инстанциях», — говорится в документе.

В Европарламенте также призывают «украинскую власть продолжить и ускорить реформу судебной системы с тем, чтобы не подрывать работу новосозданных антикоррупционных институтов, воздерживаться от политически мотивированных судебных процессов и инструментализации судебной власти против политических оппонентов, а также завершить формирование юридических основ для борьбы против организованной преступности» .

11 февраля, 2021 | Category: Новости, Украина Обсудить на форуме сайта
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