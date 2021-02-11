«  
  »

ВОЗ: За неделю число случаев ковид в мире снизилось на 17%

В мире уменьшается число случаев инфицирования коронавирусом. За последнюю неделю заражений стало на 17% меньше по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные ВОЗ.

Уменьшение заражений наблюдается четвертую неделю подряд. Так, на прошлой неделе было зарегистрировано 88 000 новых смертей, что на 10% меньше, чем на предыдущей. Также за последние семь дней в мире было зарегистрировано более 3,1 миллиона новых случаев заражения — это на 17% меньше, чем еще неделю назад. Более того, это самый низкий показатель с 26 октября 2020 года.

Всего в мире коронавирусом заразились 107 тысяч, скончались 2,5 миллиона человек. На первом месте по распространению вируса находятся США, потом Бразилия, Франция, Россия и Великобритания.

11 февраля, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  