ВОЗ: За неделю число случаев ковид в мире снизилось на 17%

В мире уменьшается число случаев инфицирования коронавирусом. За последнюю неделю заражений стало на 17% меньше по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные ВОЗ.

Уменьшение заражений наблюдается четвертую неделю подряд. Так, на прошлой неделе было зарегистрировано 88 000 новых смертей, что на 10% меньше, чем на предыдущей. Также за последние семь дней в мире было зарегистрировано более 3,1 миллиона новых случаев заражения — это на 17% меньше, чем еще неделю назад. Более того, это самый низкий показатель с 26 октября 2020 года.

Всего в мире коронавирусом заразились 107 тысяч, скончались 2,5 миллиона человек. На первом месте по распространению вируса находятся США, потом Бразилия, Франция, Россия и Великобритания.