Сальма Хайек пожаловалась на расизм в Голливуде

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек заявила о расизме в Голливуде.

Она рассказала, как в молодости ее пытались переубедить, что после 30-ти карьере придет конец.

«Мне говорили, что мексиканка никогда не добьется успеха, потому что в те времена было невозможно представить, чтобы мексиканка получила главную роль в Голливуде», – объяснила Сальма.

Она добавила, что почти поверила в правдивость этих слов, но потом решила не сдаваться и идти дальше.

«Я хочу, чтобы другие женщины осознали это, потому что даже в 30 лет вы чувствуете давление, в 40 вы чувствуете давление, но позднее цветение – это прекрасно», – резюмировала знаменитость.

В Америку будущая звезда прибыла «в качестве нелегальной иммигрантки». Несмотря на плохое знание английского, Хайек переехала в Лос-Анджелес и начала обучаться актерскому мастерству. В 1995 году вышел фильм «Отчаянный» в котором актриса снялась вместе с Антонио Бандерасом.