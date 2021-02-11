6 мест России, где можно наслаждаться красотой зимы

Заядлые путешественники стараются познакомиться с природой своей страны во всем ее многообразии. Если отпуск выпал на зимние месяцы, провести его можно так же круто, как летом. В этой статье мы расскажем, какие направления выбирают туристы, чтобы получить необычные впечатления, где можно насладиться российской природой, морозом и снежной сказкой. Уверены, после этого вы пойдете искать дешевые билеты на самолет и паковать чемодан. Поехали!

1000 озер в Карелии

Традиционная картинка русской зимы — в белоснежных одеяниях лес, укрытые снегом ели, нетронутый зимний ландшафт, сияющий на солнце. Такие пейзажи обычны для русского севера. Но по-настоящему фантастические ощущения можно испытать в Карелии, стране 1000 озер. Проще всего взять напрокат автомобиль и отправиться за впечатлениями из Петрозаводска. Нетронутые цивилизацией районы начинаются через полтора часа езды. Продлите удовольствие остановкой на базе отдыха возле Сямозера или озера Сопоха. Это заповедные места, идеальное место для прогулок и восстановления сил. Туристам предлагают сафари на снегоходах, прокат лыж и «ватрушек».

Лебеди Горно-Алтайска

Окрестности Горно-Алтайска интересны путешественникам, привыкшим активно проводить время. Туристов здесь ждет незабываемая природа, один из самых известных российских санаториев «Белокуриха», великолепные горнолыжные трассы, множество высокогорных озер. На одном из них, в заказнике «Лебедином», круглый год живет большая стая белых лебедей. Озеро Светлое питается теплыми подземными источниками, поэтому не замерзает в самые суровые зимы. Берега покрыты заснеженным лесом, а по синей воде скользят горделивые птицы. Фантастическое виденье!

Северное сияние в Апатитах

Сияние верхних слоев атмосферы, названное «полярным», можно увидеть только в северных регионах. Эффект зависит от концентрации заряженных частиц солнечного ветра в ограниченных участках атмосферы. В России одно из лучших мест для наблюдения за необычным явлением — Кольский полуостров. Даже если везение подведет, поездка все равно принесет много положительных впечатлений. Ведь к северу от Апатитов расположен всемирно известный горнолыжный курорт Хибины.

Зимний отдых в Геленджике

Для летних курортных развлечений в 2020 году большинство россиян выбрало Сочи. Поэтому для отдыха зимой мы порекомендуем другое место — Геленджик. Живописная бухта, море, насыщенный морскими парами воздух здесь тоже есть. Зимой здесь очень красиво, особенно если повезет застать снегопад. Спокойные набережные и отсутствие туристов создают контраст с обычными впечатлениями от отдыха на море. Посетите Голубую бухту, осмотрите Геленджикский маяк. Или поправьте здоровье в одном из местных санаториев.

Калининград: как в Европе

Из-за пандемии пришлось отказаться от традиционной зимней поездки в Европу? Не беда. Попробуйте сравнить свои ощущения с пребыванием в городе, который выглядит вполне по-европейски. В Калининграде тоже организуются рождественские ярмарки, а на улицах до конца января царит праздничная атмосфера.

Владикавказ: место силы

Напитаться положительной энергией и полностью восстановить силы после тяжелого года предлагаем во Владикавказе. Прогуляйтесь по благоустроенной набережной, осмотрите дома старинной застройки в историческом центре. А потом отправляйтесь в горы. Кавказские пики видны повсюду. Одно из популярных направлений — Цейское ущелье и горнолыжный комплекс Цей.