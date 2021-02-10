Новые санкции против России страны ЕС обсудят 22 февраля

Евросоюз планирует обсудить новые антироссийские санкции и возможные другие меры сдерживания. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе слушаний на сессии Европарламента.

Он уточнил, что ограничения будут рассматриваться на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте. «Новые меры могут включать санкции. Я внесу конкретные предложения, используя свое право законодательной инициативы», — добавил Боррель.

Напомним, Боррель посещал Россию 4–6 февраля. Пресс-конференция Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова прошла 5 февраля в Москве. Лавров заявил, что Россия «привыкла к тому, что Евросоюз все чаще и чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания». Такое высказывание он допустил, комментируя возможные санкции из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Кроме того, было объявлено высылке из России дипломатов от Швеции, Польши и Германии, присутствовавших на акции в поддержку Навального.

Вернувшись из Москвы, Боррель заявил, что «Евросоюз стоит на перекрестке отношений с Россией и должен принять решение века — двигаться к сотрудничеству или к поляризации отношений. Он также предупредил о расширении европейских санкций против России из-за нарушения прав человека.