Мишель Родригес и Джастис Смит сыграют в экранизации «Подземелья драконов»

Экранизация популярной ролевой игры «Подземелье драконов» (Dungeons & Dragons) пополнилась ещё двумя звёздами. Помимо Криса Пайна в фильме также появятся Мишель Родригес (франшиза «Форсаж») и Джастис Смит («Детектив Пикачу»). Кого конкретно сыграют актёры, пока не разглашается.

В середине декабря появилась информация, что одну из главных ролей может исполнить Крис Пайн, который на тот момент вёл с компанией переговоры. Однако учитывая, что съёмки должны стартовать уже в первом квартале 2021-го, вполне вероятно, что Пайна всё же утвердили.

Картину по написанному ими в 2019 году сценарию поставят Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли. Авторы известны своей работой над фильмами «Ночные игры» и «Человек-паук: Возвращение домой».

Попытки экранизировать популярную игру ведутся уже долгие годы. В итоге в затяжной борьбе выиграла студия Warner Bros. Напомним, что Dungeons & Dragons вышла 46 лет назад и по-прежнему остаётся одной из главных ролевых игр современности.

Дата выхода пока неизвестна.