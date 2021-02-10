Как в 1937 — в России официально создали приложение для стукачей

Роскомнадзор начал бета-тестирование мобильного приложения для приема жалоб граждан на обнаруженный в интернете запрещенный контент для его скорейшей блокировки.

«Цель приложения РКН — повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов», — сказано в сообщении.

Для того, чтобы оставить жалобу, пользователям будет необходимо зайти через свой аккаунт на сайте «Госуслуги».