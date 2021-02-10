Сталлоне вне очереди приобрел дефицитный спорткар 20 знаменитых киноролей, которые чуть не сыграли другие актеры » Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины Жительница Индии рассказала членам своей семьи о том, что у неё пропал золотой браслет. Всё семейство начало обыскивать дом и прилегающую территорию и внезапно обнаружило украшение у маленьких воров.





Вместе с родными женщина начала обыскивать дом и в один прекрасный момент кто-то из членов семьи увидел несущих браслет муравьев.

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