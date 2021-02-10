Арабская станция Al Amal вышла на орбиту вокруг Марса

Межпланетная станция Al Amal успешно совершила маневр выхода на орбиту вокруг Марса, став таким образом первым исследовательским марсианским аппаратом стран Арабского мира. Ожидается, что станция проработает два земных года и узнает много нового об атмосфере Красной планеты, сообщается в твиттере миссии.
Автоматическая станция Al Amal («Надежда») была запущена в космос в середине прошлого года в рамках нового этапа космической программы Объединенных Арабских Эмиратов. Аппарат в течение двух лет будет заниматься исследованиями распределения в атмосфере Марса воды, льда, пыли, аэрозолей и озона, изучать динамику сезонных тепловых потоков, а также влияния климата на темпы потери верхними слоями атмосферы Красной планеты водорода и кислорода. Для выполнения этих задач Al Amal оснащена мультиспектральной камерой EXI и спектрометрами EMIRS и EMUS.
На пути к Марсу станция совершила несколько маневров коррекции траектории для нацеливания на орбиту захвата Марса. Вечером 9 февраля 2021 года Al Amal включила свои двигатели на 27 минут в рамках маневра торможения и, израсходовав почти половину запаса топлива, успешно вышла на околомарсианскую орбиту с параметрами 1000 на 49380 километров. Подтверждение успешности маневра было получено в 19:13 по московскому времени.
В ближайшее время станция начнет тестирование аппаратуры, которое займет несколько недель, после чего к середине мая перейдет на 55-часовую полусинхронную рабочую орбиту с параметрами 20000 на 43000 километров и приступит к научной программе.
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