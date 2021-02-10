20 знаменитых киноролей, которые чуть не сыграли другие актеры

Все время от времени допускают ошибки. Знаменитые актеры тоже люди и иногда принимают решения, из-за которых потом кусают локти и подсчитывают убытки до конца жизни. Даже опытные голливудские звезды порой отказываются от ролей в фильмах, которые после выхода на экраны приобретают статус культовых. В некоторых случаях, конечно, это из-за невозможности совместить график съемок с другими проектами, и тогда у них нет другого выбора.

Впрочем, тот выбор актеров, который получается в итоге, часто оказывается очень удачным, и потом просто невозможно себе представить в данной роли кого-то еще. Перед вами — знаменитые роли в кино, которые изначально должны были сыграть другие актеры, но не срослось.

Дженнифер Лоуренс в роли Беллы, «Сумерки».

Будучи поклонницей «Сумеречной саги», Дженнифер ходила на прослушивание на главную женскую роль в знаменитой экранизации. Однако ее внешность не подошла для образа хрупкой и отстраненной Беллы.

Робин Уильямс в роли Джека Торренса, «Сияние».

Трудно в это поверить, но Робина Уильямса всерьез рассматривали для роли Джека Торренса, основного персонажа фильма «Сияние». Стэнли Кубрик отказался от его кандидатуры, сочтя его слишком психопатическим.

Скарлетт Йоханссон в роли Лисбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона».

Режиссер фильма Дэвид Финчер решил, что Йоханссон слишком привлекательна для плохо социализированной, техно-готической героини Лисбет. С этим уж точно не поспоришь.

Уилл Смит в роли Джанго Освобожденного.

Уилл Смит хотел, чтобы режиссер Квентин Тарантино переписал сценарий и увеличил значимость главного персонажа в сюжете. «Я играю только главные роли», — заявил актер. Но Тарантино с ним не согласился.

Брюс Уиллис в роли Сэма, «Привидение».

Трудно себе представить, но Брюс Уиллис (который тогда был супругом Деми Мур) был первым кандидатом на роль Сэма. Однако актер отказался от предложения режиссера, так как считал, что фильм не будет успешным из-за того, что главный герой почти весь фильм мертвый.

Эмили Блант в роли Черной Вдовы, кинематографическая вселенная Marvel.

Большинство согласится, что Скарлетт Йоханссон отлично сыграла Черную Вдову в фильмах вселенной Marvel, но изначально эта роль принадлежала Эмили Блант. На вопрос о том, почему она все-таки не снялась в них, актриса отвечала в интервью: «Было не время для этой роли».

Николас Кейдж в роли «Рестлера».

Изначально именно Николас Кейдж был утвержден на главную роль в фильме «Рестлер», однако актер отказался от предложения в пользу своего друга Микки Рурка, который заинтересовался этой ролью. Нужно признать, что, будучи бывшим боксером, Рурк идеально подошел на главную роль в этом фильме.

Гвинет Пэлтроу в роли Роуз, «Титаник».

Трудно представить кого-то еще в главной женской роли в этом фильме, но сначала Джеймса Кэмерона не впечатлила игра Кейт Уинслет. Он хотел, чтобы главную героиню в его фильме сыграла Гвинет Пэлтроу. Но Кейт Уинслет приложила все возможные и невозможные усилия, чтобы заполучить эту роль, и ей это удалось.

Анджелина Джоли в роли Райан Стоун, «Гравитация».

Сначала самой предпочтительной кандидатурой на главную роль в научно-фантастической драме «Гравитация» была Анджелина Джоли. Но актрисе пришлось отказаться от этого предложения, потому что она работала над собственным фильмом, «В краю крови и мёда». Говорят, Анджелина была очень зла на Сандру Буллок.

Леонардо Ди Каприо в роли психопата, «Американский психопат».

Известно, что Леонардо Ди Каприо выразил заинтересованность в главной роли в фильме «Американский психопат», но режиссер в итоге выбрал Кристиана Бэйла и попал в яблочко.

Ким Бейсингер в роли Миранды Пристли, «Дьявол носит Prada».

Ким Бейсингер участвовала в прослушиваниях на роль капризного главного редактора Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada», но, к счастью, роль досталась Мерил Стрип, которая блестяще с ней справилась.

Риз Уизерспун в роли Марлы Сингер, «Бойцовский клуб».

Еще один невероятный факт: главную женскую роль в культовом фильме «Бойцовский клуб» сначала предлагали Риз Уизерспун. Она отказалась, потому что сочла фильм слишком мрачным. Что ж, наверное, она была права.

Шон Коннери в роли Гэндальфа, «Властелин колец».

Продюсеры «Властелина колец» обратились к Шону Коннери с предложением сыграть Гэндальфа. Коннери отказался от роли, потому что сценарий показался ему слишком странным. Кстати, если бы он принял предложение, то стал бы самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа.

Джим Керри в роли Локи, «Тор».

Вы можете себе представить, каким стал бы этот фильм, если бы Джим Керри сыграл Локи? На самом деле актер долго оставался фаворитом в кастинге, но в итоге роль досталась Тому Хиддлстону.

Джон Траволта в роли Форреста Гампа.

Траволта отказался от «странной роли» в фильме «Форрест Гамп». Но позже актер говорил, что очень сожалеет о таком решении.

Мэрилин Монро в роли Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани».

Автор «Завтрака у Тиффани» Трумен Капоте хотел, чтобы главную роль в экранизации его новеллы сыграла Мэрилин Монро, и ее даже утвердили. Но продюсеры фильма выбрали Одри Хепбёрн, как только узнали, что актриса заинтересовалась этой ролью.

Уилл Смит в роли Нео, «Матрица».

Уилл Смит отказался от предложения сыграть Нео в «Матрице» в пользу фильма «Дикий, дикий Запад», который в итоге провалился в прокате. «В тот момент я как актер не был достаточно мудрым, чтобы сыграть в этом фильме», — позже заявлял Уилл Смит. Хорошо, что Киану Ривз сообразил, что роль того стоит.

Джереми Айронс в роли Ганнибала Лектера, «Молчание ягнят».

Джереми Айронс отказался от роли маньяка в фильме «Молчание ягнят», потому что не захотел играть такого жестокого человека. Очевидно, Энтони Хопкинс был другого мнения: за эту роль он получил премию «Оскар».

Дженсен Эклс в роли Капитана Америки.

Изначально именно Дженсен Эклс должен был сыграть Капитана Америку, но он был слишком занят другими проектами.

Мадонна в роли Фриды Кало.

Мадонна всегда интересовалась искусством Фриды Кало и хотела сыграть роль этой знаменитой художницы в фильме. Однако продюсеры решили утвердить на эту роль Сальму Хайек, и правильно сделали.