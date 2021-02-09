Рядом со Стоунхенджем нашли новое сооружение

Археологи сделали ряд находок на месте запланированного строительства автодорожного туннеля в окрестностях Стоунхенджа. Здесь найдены захоронения, датируемые рубежом неолита и бронзового века, керамика и остатки огороженного участка эпохи поздней бронзы, в пределах которого, возможно, функционировала древняя производственная зона. О находках сообщает организация Wessex Archaeology, ведущая раскопки в районе будущих строительных работ.

История возведения Стоунхенджского кромлеха насчитывает не менее полутора тысяч лет и охватывает эпохи среднего неолита (около 3300–2900 годов до нашей эры), позднего неолита (около 2900–2500 годов до нашей эры) и раннего бронзового века (около 2500–1500 годов до нашей эры). Свои сакральные функции Стоунхендж выполнял еще дольше – вплоть до конца эпохи бронзы в VIII веке до нашей эры. Религиозные представления, с которыми было связано культовое назначение Стоунхенджа, в течение этого длительного промежутка времени эволюционировали, но на протяжении всего периода использования как сам памятник, так и окружающий его ландшафт, по-видимому, были связаны с поклонением предкам. В окрестностях Стоунхенджа найден ряд памятников – системы рвов и насыпей, курганы и целое поселение в Даррингтон-Уоллс, – свидетельствующих о том, что культовый центр на равнине Солсбери охватывал большую территорию.

В настоящее время эта некогда сакральная территория разделена на две части автотрассой A303, соединяющей Лондон с юго-западом Англии. Дорога проходит всего в 165 метрах южнее Стоунхенджа. Из-за высокой транспортной загрузки, превышающей пропускную способность, трассу было предложено модернизировать на одном из участков, который включает и окрестности доисторического памятника. Несмотря на протесты ЮНЕСКО и опасения по поводу возможного нарушения археологического контекста, высказанные организациями по защите исторического наследия Британии, министерство транспорта утвердило проект. Автодорожники планируют приступить к строительным работам в 2023 году, и вблизи Стоунхенджа автотрасса будет не только расширена, но и уйдет в туннель на отрезке около 3,3 километра.

К археологическому обследованию участка будущих работ приступили специалисты из компании Wessex Archaeology, специализирующейся на проведении охранных раскопок. Экспедиция под руководством Мэтта Ливерса (Matt Leivers) сделала первые находки уже в ходе предварительных работ, включающих георадарное сканирование и закладку пробных шурфов и траншей.

Одно из двух погребений конца неолита ― начала бронзового века, содержащих керамику традиции колоколовидных кубков Wessex Archaeology

Археологи обнаружили погребение женщины возрастом от 20 до 30 лет, датируемое переходным периодом между неолитом и ранним бронзовым веком. Оно относится к культурной традиции колоколовидных кубков, широко распространенной около 2800–1900 годов до нашей эры в Центральной и Западной Европе и на Британских островах. В могиле был найден фрагмент медной иглы или шила и пока не идентифицированный предмет цилиндрической формы из черного сланца. Аналогами подобных артефактов археологи пока не располагают, и соображения о назначении предмета носят гипотетический характер. Возможно, это часть сосуда, умышленно разбитого перед захоронением, или наконечник, оставшийся от деревянного церемониального посоха.

Не идентифицированный предмет из сланца, найденный в женском погребении

В соседних шурфах ученые нашли фрагменты желобковой керамики, характерной для неолитических культур Британии. Сосуды этого типа представляют собой плоскодонные горшки со слегка расходящимися кверху стенками, снаружи покрытыми рельефными полосами. Найдены также кремневые инструменты и рога благородного оленя (до наступления железного века они часто использовались в качестве землекопных орудий). Один из шурфов вскрыл детскую могилу, в которой ученые нашли лишь ушные кости. О том, что это было именно погребение, свидетельствует обнаруженный вместе с ними простой, без орнамента керамический сосуд.

Еще одним объектом, который ученые пока не могут уверенно интерпретировать по причине отсутствия аналогичных находок, стала система канав в форме буквы С. Археологи предположили, что изначально здесь было огороженное пространство. Благодаря обнаруженному в одной из канав керамическому сосуду удалось установить, что это более молодое сооружение, датируемое поздним бронзовым веком. Внутри и вокруг него исследователи нашли множество кремневых фрагментов со следами обугливания. Эти остатки могут свидетельствовать о том, что неизвестное сооружение было металлургической или гончарной мастерской.

Сосуд позднего бронзового века, найденный в одной из древних канав Wessex Archaeology Поделиться



После обработки и лабораторного изучения все вынутые из земли находки будут направлены в музей Солсбери. Основной этап полевых археологических работ, в рамках которого в течение 18 месяцев на раскопках будет занято до 150 человек, начнется в марте 2021 года. Ученые уверены, что на месте будущего туннеля под землей скрыто еще немало артефактов, способных дополнить представления ученых о структуре доисторического сакрального пространства Стоунхенджа.