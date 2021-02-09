Исследование больницы «Ихилов»: вакцинированные болеют редко и не тяжело



Больница «Ихилов» приводит статистику по госпитализированным с начала января. Новости для вакцинированных утешительные.

Только два процента из 440 госпитализированных были вакцинированы двумя дозами. При этом только три человека из 200 пациентов в тяжелом состоянии получили две дозы вакцины. Все трое заразились до того, как прошла неделя со дня второй вакцинации.

49 из двухсот получили первую дозу вакцины.

Среди 68 пациентов в критическом состоянии — 52 человека не были вакцинированы вообще, 14 получили только одну дозу и один человек получил вторую дозу, но заболел менее чем через неделю после второй прививки.

Среди 175 легких пациентов 4 человека были вакцинированы дважды, но заболели раньше недели после второй прививки. 26 человек получили одну дозу, 144 человека не были вакцинированы вообще.

В настоящий момент в Израиле 3.5 миллионов граждан получили первую дозу вакцины и 2 миллиона 80 тысяч — вторую.

https://news.israelinfo.co.il/health/92742