Биткоин собирается пробить планку в 50 000

Цена биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, вновь обновила исторический рекорд, поднявшись выше $48 тыс.

Так, к 9:59 мск на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина взлетела на 23,28% до $48,119 тыс., сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

Как отмечает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, «на криптовалютных биржах в понедельник наблюдался ажиотаж». «Биткоин пробил уровень $40 тыс. и к концу дня закрепился на отметке $42 тыс. 927, прибавив 13,37%. Этому способствовала новость о покупке биткоинов компанией Tesla на сумму $1,5 млрд», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «эфириум продемонстрировал рост в 9,53% и закрепился на отметке $1 тыс. 703».

Мазур сохраняет «позитивный прогноз по всем цифровым активам» и полагает, что «негативный сценарий нивелирован в краткосрочной перспективе».