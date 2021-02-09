Актер из «Шерлока» рассказал о попытках отца излечить его от гомосексуальности

Отец британского актера Рассела Тови хотел излечить сына от гомосексуальности. Об этом сообщает The Sunday Times Magazine.

Артист сериалов «Шерлок» и «Доктор Кто» вспомнил, как рассказал родителям о своей сексуальной ориентации. «Они просто не знали ни геев, ни кого-либо, у кого есть дети-геи. Им не за что было цепляться», — отметил он.

Актер добавил, что его отец Джордж, с которым он был в прекрасных отношениях, верил, что гомосексуальность можно вылечить. Мужчине понадобилось около трех лет, чтобы смириться с тем, что его сын встречается с людьми своего пола.

«Джордж сказал, что мы отправим его [Тови] на гормональное лечение. Ему трудно было прийти к тому, что Рассел счастлив, но мы должны это принять», — поделилась мать артиста Кэролл. Сам актер добавил, что отец пытался защитить его от жизни, полной несчастий.