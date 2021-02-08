Какой должна быть безопасная и экологичная мебель?

Присмотрев в каталоге или в магазине кровать, шкаф, стол или комод, мы придирчиво изучаем количество полочек, прочность ножек, фурнитуры и креплений… и на этом успокаиваемся: красиво, удобно, недорого — что еще нужно? Однако мебель обладает и другими качествами. Они могут никак себя не проявлять и быть совершенно незаметными — но не становятся от этого менее опасными: в составе материалов, из которых изготавливается современная мебель, присутствует целый список вредных веществ, которые плохо влияют на наше здоровье. Какая мебель наиболее опасна — и какой должна быть по-настоящему экологичная мебель? Предоставить консультацию по выбору материалов всегда готов производитель мебели I-Mebli.Компания имеет собственное производство и специализируется в первую очередь на изготовлении детской мебели, в частности кроватей-чердаков https://i-mebli.com/krovaty/krovat-cherdak.

По-настоящему экологичной можно считать только ту мебель, при изготовлении которой не использовались никакие искусственно синтезированные и изготовленные промышленным способом вещества. Дерево (брус, массив, рейка, прут), ивовая лоза и ротанг, натуральная кожа или ткань, наполнители из природных волокон, растительное масло и пчелиный воск — вот, пожалуй, и весь список стопроцентно натуральных материалов для изготовления мебели. Но во многих ли квартирах встречается такая безопасная мебель, всех ли она устроит по внешнему виду, а также по цене?

Увы — большинство из нас не против сэкономить на здоровье: мы предпочитаем доступную цену и внешнюю привлекательность мебели ее экологичности и радостно ставим в спальню гарнитур из дешевенькой ЛДСП. Если в комнате сразу же появляется неприятный «химический» запах — это свидетельствует о том, что в окружающую среду из мебели начали выделяться те самые вредные вещества: бензол, аммиак, формальдегид, фенол — все они используются в производстве древесно-стружечных плит. Безопасная мебель не пахнет — а «аромат» новой мебели из ДСП бывает настолько силен, что способен спровоцировать приступ у человека, склонного к аллергии или астме. Чем резче запах, чем дольше он держится — тем больше этих веществ вы вдыхаете; но даже когда запах наконец исчезнет — это еще не значит, что они перестали выделяться, просто их концентрация со временем снижается. Наиболее опасен формальдегид – его относят к канцерогенным веществам; теми же свойствами, хотя и в меньшей степени, обладает фенол, который негативно воздействует на нервную систему и вызывает аллергию.

Снизить степень вреда можно путем тщательной отделки всех открытых торцов плиты: обратите внимание на этот момент при выборе мебели. Ламинирование и кромление уменьшают выделение вредных веществ; однако отделкой внутренних деталей производители иногда пренебрегают. Не ставьте мебель из ДСП поблизости от радиаторов отопления: при нагреве вредные вещества начинают выделяться активнее. Если же вам нужно обставить детскую комнату — отнеситесь к выбору ответственно: экологичная мебель для детей бывает красивой и удобной и при этом не вредит их здоровью.