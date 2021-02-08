Google перестанет следить за пользователями и собирать пользовательские данные

Представителя компании Google заявили о создании технологии FLoC (Federated Learning of Cohorts): она позволит отказаться от таргетинга рекламы на основе cookie-файлов. Утверждается, что FLoC повысит приватность серфинга и позволит не прибегать к сбору персональных данных пользователей.

Растущий страх перед отслеживанием местоположения с помощью cookie побудил компанию поддержать законодательство о правах интернета и разработать способ эффективно таргетировать рекламу без сбора всей доступной информации о пользователе.

Суть технологии в том, что подбор рекламных объявлений по FLoC не требует доступа к данным конкретного пользователя, а объединяет людей с похожими интересами в группы. Таким образом, рекламное объявление видит группа пользователей.

Помимо этого, использование FLoC позволит бороться с мошенническим рекламным трафиком.

Google анонсировала технологию в 2019 году. Тестирование проведут в 2021 году. Дата внедрения технологии еще неизвестна, потому что в компании еще не решили юридические вопросы. Тестирование пройдет на базе Chrome.