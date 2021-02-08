Фигура самой красивой женщины в мире на видео в бикини взволновала фанатов

На размещенном коротком ролике 24-летняя манекенщица запечатлена на фоне океана и пальмы в синем бикини и расстегнутой рубашке с цветочным принтом. Ее запечатлели в полный рост с распущенными волосами. «Я только что проснулась. Предупреждение: не оставляйте сонную девушку на солнце», — подписала Хадид пост, который набрал больше 1,5 миллиона лайков.

Фанатов восхитила фигура знаменитости, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Боже, ты идеальна», «Я хотела бы быть хотя бы половинкой тебя», «Ты выглядишь сногсшибательно», «Честно, прямо сейчас я не могу дышать», «Тело мечты», «Любовь всей моей жизни», — высказывались пользователи сети.