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Фигура самой красивой женщины в мире на видео в бикини взволновала фанатов

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила звание самой красивой женщины в мире, снялась в купальнике на видео и взволновала поклонников. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном коротком ролике 24-летняя манекенщица запечатлена на фоне океана и пальмы в синем бикини и расстегнутой рубашке с цветочным принтом. Ее запечатлели в полный рост с распущенными волосами. «Я только что проснулась. Предупреждение: не оставляйте сонную девушку на солнце», — подписала Хадид пост, который набрал больше 1,5 миллиона лайков.

Фанатов восхитила фигура знаменитости, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Боже, ты идеальна», «Я хотела бы быть хотя бы половинкой тебя», «Ты выглядишь сногсшибательно», «Честно, прямо сейчас я не могу дышать», «Тело мечты», «Любовь всей моей жизни», — высказывались пользователи сети.

8 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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