Эван Рэйчел Вуд подала заявление в полицию на жену Мэрилина Мэнсона Линдси Юсич

33-летняя актриса Эван Рэйчел Вуд сообщила в своих соцсетях, что в прошлом году она подала заявление в полицию на супругу Мэрилина Мэнсона Линдси Юсич. По словам Вуд, жена музыканта угрожала обнародовать ее фотографии, которые могли бы крайне негативно сказаться на ее репутации. Эван Рэйчел утверждала, что целью Юсич было «заткнуть ей рот» и «разрушить ее карьеру».

Актриса отметила, что фотографии, о которых идет речь, были сделаны после выступления певца в Лас-Вегасе, когда Вуд была несовершеннолетней и встречалась с Мэнсоном. На одном из снимков Вуд позировала с нарисованными усами и в военной немецкой шляпе, которая, по ее словам, принадлежала Мэнсону и была частью его сценического номера. Актриса заявила, что тогда она была под действием большого количества наркотиков и алкоголя.

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон

Я провела в номере Брайана (Брайан Уорнер — настоящее имя певца. — Прим. ред.) большую часть ночи, так как была еще недостаточно взрослой, чтобы пойти в казино после концерта. Несколько человек рисовали на моем лице и лицах других людей,

— делилась она.

Мэрилин Мэнсон с женой Линдси

Сторона Мэнсона эти слова актрисы пока не комментировала.

Напомним, что на прошлой неделе Эван Рэйчел Вуд обвинила 52-летнего Мэрилина Мэнсона в систематическом насилии. Она рассказала, что, когда они были вместе (пара встречалась с 2006 по 2008 год), она регулярно подвергалась сексуальному и эмоциональному насилию со стороны певца. После ее публичного заявления еще несколько женщин заявили, что в разное время тоже стали жертвами Мэнсона. Обвинения в свой адрес музыкант отрицал. Тем не менее его звукозаписывающий лейбл уже разорвал с ним контракт.

На фотографе Линдси Юсич Мэрилин Мэнсон женился год назад после нескольких лет отношений.